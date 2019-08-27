شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 27 أغسطس 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إدارة الرصد ومتابعة الأزمات ورشة عمل حول "أساليب التنبؤ والفكر الاستراتيجي"، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، في إطار برنامج "الحوار"، وذلك في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة.

يبحث وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، مع نظيره الهندي، سوبرامانيام جيشانكار، في موسكو، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا الدولية.

تستضيف وزارة الخارجية الألمانية مؤتمر السفراء في دورته السابعة عشر بحضور رؤساء البعثات الأجنبية والسفراء المعتمدين في ألمانيا، ومن المقرر أن يفتتح المؤتمر وزير الخارجية هايكو ماس.

تفتتح مكتبة الإسكندرية مشروع «محاكاة القطاعات الاقتصادية المصرية» في دورته الثانية على التوالي، بالتعاون مع المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي المصري والبورصة المصرية، والمبادرة الشبابية «أفاد»، في إطار حرص المكتبة على تشجيع الشباب والعمل على تنمية مهاراتهم.

Advertisements

تبدأ وكالة (ناسا) الأمريكية، محاولة جديدة لالتحام المركبة الفضائية الروسية (سويوز أم أس -14) الحاملة لأول روبوت بملامح بشرية (فيدور) بمحطة الفضاء الدولية.

يترأس الرئيس اللبناني، ميشال عون، اجتماعا طارئا للمجلس الأعلى للدفاع، لمناقشة مستجدات العدوان الإسرائيلي، الذي تعرض له لبنان مؤخرا.

تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، إعادة محاكمة 5 متهمين بـ «خلية الوراق الإرهابية»، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين.

يواجه منتخب مصر للكرة الطائرة (تحت 19 عاما) نظيره النيجيري، في الدور الـ 16 ببطولة كأس العالم للناشئين، التي تستضيفها تونس حتى 30 أغسطس الجاري.

تنطلق منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد للأندية «سوبر جلوب»، التي تستضيفها مدينة الدمام السعودية، خلال الفترة من 27 وحتى 31 أغسطس الجاري، بمشاركة 10 أندية.