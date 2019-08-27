شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال النيران بشاحنة مواد بترولية بطريق الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد طريق رأس غارب الغردقة، بالبحر الأحمر، بمنطقة الكيلو ٨٠، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، اشتعال النيران في شاحنة تقل مواد بترولية في طريقها من السويس، لإحدى محطات الوقود بالغردقة حيث اشتعل النيران في جميع أنحاء الشاحنة.

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وعلى الفور، تم وقف الحركة المرورية بمنطقة الحادث.

وحصلت «المصري اليوم» على صور وفيديو خاصة بالحادث، حيث غطت سحب الدخان الكثيف سماء المنطقة، وتم إخطار أجهزة الأمن والإسعاف والحماية المدنية للانتقال لمنطقة الحادث، والبدء في إخماد الحريق، ولم يتم التعرف على مصير سائق الشاحنة.

كان اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بالحادث.