شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تعديلات مواعيد قطارات "خط القاهرةـ منوفـ طنطا" لمواجهة الزحام × 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 7 معلومات كل ما تريد معرفته عن التعديلات فى مواعيد القطارات التى ستطبقها هيئة السكة الحديد على خط القاهرة ـ منوف طنطا مع بداية الدراسة والهدف من هذه التعديلات.

1ـ التعديلات تشمل الدفع بـ 4 قطارات إضافية.

2ـ التعديلات تشمل مدير مسير قطارين آخرين.

3ـ التعديلات ستطبق من أول سبتمبر المقبل قبل بدء العام الدراسى الجديد.

4ـ الهدف من التعديلات تخفيف تكدس الركاب على قطارات خط القاهرة ـ منوف طنطا.

5ـ هذا الخط معروف عنه أن قطاراته تشهد تكدس كبير من قبل الركاب خصوصا فى أوقات الذروة.

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6ـ القطارات التى سيتم الدفع بها قطارى رقمى 564 و565 بين منوف وطنطا والعكس ورقمى 562 و563 خط القاهرة ـ طنطا والعكس وهى كتالى:

ـ سيقوم قطار رقم 565 من منوف الساعة 8.00 صباحا ليصل طنطا 9.10 صباحا.

ـ سيقوم قطار رقم 564 من طنطا 21.55 ليصل منوف 23.05.

سيتم الدفع بقطار رقم 563 من القاهرة 17.45 مساء ليصل طنطا 21.10.

سيتم الدفع بقطار رقم 562 يقوم من طنطا 10.50 ليصل القاهرة 14.20.

7ـ سيتم مد مسير قطارى رقمى 561 و522 إلى طنطا.