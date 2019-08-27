شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تنفيذ محطتى مترو النزهة وهشام بركات نهاية ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بالهيئة القومية للأنفاق، أنه سيتم الانتهاء من أعمال تنفيذ محطة مترو النزهة 1 المدرجة بالجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو الممتد بمصر الجديدة ومحطة هشام بركات (النزهة 2) المدرجة بالجزء الثانى من المرحلة الرابعة بالخط الثالث نهاية شهر ديسمبر المقبل.
وأضافت المصادر لليوم السابع، أن محطة النزهة1 مؤجل إنهاء تنفيذها بعد تحويلها إلى محطة علوية بدلا من نفقية بسبب المواد البترولية التى ظهرت بالتربة خلال تنفيذ الحوائط الخرسانية بها، كما أن محطة هشام بركات علوية هى الأخرى وتعتبر أول محطة بالجزء الثانى من المرحلة الرابعة بالخط الثالث الممتد حتى محطة عدلى منصور بالسلام
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