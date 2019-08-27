"حلول مبتكرة فى صناعة رغيف الخبز" ورشة عمل بأكاديمية البحث العلمى غدا الأربعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ورشة عمل حول "حلول مبتكرة فى صناعة رغيف الخبز"، يوم غدا الأربعاء، بمقر الأكاديمية.
ومن المقرر أن يفتتح أعمال الورشة الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بحضور الدكتور صلاح حمزه، مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية والمشرف علي المعمل المركزى بالوزارة، والدكتور أحمد خورشيد، مستشار وزارة التموين لشئون المخابز والمطاحن وخبير التغدية، والدكتور عطيه حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية، والدكتور علاء الدين خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل، وممثلين من وزارة التموين، ولفيف من العلماء والخبراء من المراكز والمعاهد البحثية والجامعات المصرية فى المجال.
وتستعرض خلال الورشة عدد من الأبحاث والتطبيقات فى مجال الزراعة والصناعات الغذائية الرامية إلى توفير أنواع داعمة للقمح التى قام بها باحثون متخصصون من عدة جامعات ومراكز بحثية وتتمتع بمردود اقتصادى وصحى، بالإضافة إلى زيادة الجودة والقيمة الغذائية.
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