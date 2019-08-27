"خلية الوراق الإرهابية واغتيال النائب العام المساعد".. في نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

تشهد المحاكم، اليوم الثلاثاء، عددًا من الجلسات المهمة التي تشغل الرأي العام، وتستمع المحكمة في بعضها إلى المرافعة.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

- محاكمة 304 متهمين في قضية "اغتيال النائب العام المساعد"

تنظر المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 304 متهمين في قضية حركة "حسم"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد".

كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، أحال 304 متهمين بالتنظيم المسمى حسم التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، إلى النيابة العسكرية، لاتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى تضمنت ارتكاب محاولات اغتيالات لشخصيات عامة وقضائية واستهداف تمركزات أمنية شرطية، وفي المقدمة من تلك العمليات محاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، والدكتور علي جمعه مفتي الديار المصرية السابق، والمستشار أحمد أبو الفتوح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعملية اغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة.

- نظر دعوى تمكين أعضاء "أهلي زايد" من التصويت في الانتخابات

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من عضويين من النادي الأهلي فرع الشيخ زايد، للمطالبة ببطلان قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بالامتناع عن قيد أعضاء النادي بفرع الشيخ زايد بكشوف أعضاء الجمعية العمومية التي عقدت 30 نوفمبر 2017 بمقر النادي بالجزيرة.

طالبت الدعوى التي حملت رقم 5185 لسنة 72 قضائية، ببطلان ما يترتب على ذلك القرار من آثار أخصها تمكين أعضاء فرع النادي بالشيخ زايد من الحضور بالجمعية والتصويت فيها تنفيذًا للحكم السابق صدوره من المحكمة في هذا الشأن.

وذكرت الدعوى، أن محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكما بتاريخ 15 مارس 2017 في ظل العمل بقانون الرياضة السابق بأحقية أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد في حضور الجمعيات العمومية للنادي، والتصويت والترشح وممارسة كل حقوقهم الدستورية والقانونية، ومنذ ذلك التاريخ أصبح لأعضاء النادي الأهلي، فرع الشيخ زايد حق ومركز قانوني أصيل لا يجوز إهداره أو التعدي عليه أو تعطيله.

- نظر الطعن على رفض دعوى إحالة القاضيين "رؤوف وعبدالجبار" للصلاحية

ينظر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، طعن النيابة العامة على قرار مجلس التأديب والصلاحية، برفض دعوى تطالب بإحالة القاضيين عاصم عبد الجبار، وهشام رؤوف للصلاحية.

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تجدر الإشارة إلى أن القرار الذي سيصدر بشأن القاضيين من مجلس القضاء الأعلى، نهائيًا وباتا.

وقرر مجلس التأديب والصلاحية، في 29 يونيو السابق، رفض دعوى تطالب بإحالة القاضيين سالف ذكرهما، للصلاحية (العزل من القضاء أو الإحالة للمعاش المبكر).

وكان المستشار عبدالشافعي عثمان قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، قرر إحالة القاضيين إلى مجلس التأديب والصلاحية، لاتهامهما في قضية إعداد مشروع قانون مكافحة التعذيب بالتعاون مع المحامي نجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية.

وقرر وزير العدل وقتذاك محفوظ صابر إحالة القاضيين لمجلس الصلاحية بدعوى أنه اشتراك في "عمل سياسي".

- محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت،.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل، وجمال أحمد.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.

- محاكمة تشكيل عصابي متهم بسرقة المواطنين بالإكراه

تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه في منطقة أكتوبر.

وكشف قرار الإحالة، اشتراك المتهمين؛ "أحمد. ع" وشهرته أحمد شنطة، و"محمود. أ. ع" وشهرته محمود شقلباظ، و"كريم. ف. أ" وشهرته كرم النص، و"محمد. م. ع"، و"عبير. ر. ع"، في سرقة مبلغ نقدي وخاتم شعار الجمهورية الخاصين بمدرسة الفتح للتعليم الأساسي، ومبلغ مالي يخص المجني عليها "نعمات. ع"، عن طريق الإكراه الواقع عليها وعلى المجني عليه "عبد المنعم. ع".

وتمثلت الواقعة في اعتراض المتهمين طريق المجني عليهما، خلال استقلال سيارتهما الخاصة، وذلك بعد تتبعهما عقب صرف مبلغ نقدي من أحد البنوك، وهددوهما بالأسلحة النارية ليستولوا على المسروقات ويفروا هاربين بالسيارة "الجيب" السمراء المُبلّغ بسرقتها، والتي استخدموها في تنفيذ الجريمة.​