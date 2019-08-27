شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: لا تهاون في إزالة مخالفات البناء والتعديات في المهد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، على عدم سماحه بالتهاون في إزالة التعديات ومخالفات البناء فور الشروع في تنفيذها ومصادرة جميع مواد ومعدات البناء المخالف مما يعمل على ردع المخالفين وعدم التمادي في المخالفة.

وفي هذا الإطار، قامت محافظة الغربية بإزالة 50 حالة تعدى في المهد خلال الفترة من 22-25/8/2019.

وقام مركز ومدينة قطور بإزالة 7 حالات تعدي تمثلت في حالتين بالمدينة على مساحة 318 م2- حالة بقرية إبشواي على مساحة 25 م2- حالة بقرية بلتاج، على مساحة 96 م2- حالة بقرية دماط على مساحة 350 م2- حالتان بقرية محلة مسير على مساحة 130 م2).

كما قام مركز كفر الزيات بإزالة 5 حالات تعدى في المهد على مساحة 400 م2 بقرى (مشله – الدلجمون – قليب إبيار- حالتان بالمدينة).

أما مركز ومدينة السنطة قد قام بإزالة 6 حالات تعدي في المهد تمثلوا في (5 حالات تعدى على أملاك الري بمساحة 880 م2- حالة تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 56 م2 في قرية شندلات).

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بينما قام مركز ومدينة المحلة الكبرى بإزالة 7 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 4 قيراطا و15 سهما بنطاق الوحدات المحلية لقرى (الهياتم – صفط تراب – العامرية).

ونفذ مركز ومدينة زفتى 4 قرارات إزالة وحالتين في المهد بنطاق المدينة وكذا إزالة تعدى على أرض أملاك دولة بمساحة 500 م2.

كما قام مركز ومدينة بسيون بإزالة 4 حالات تعدى على أرض زراعية في المهد على مساحة 668 م2 بقرية أبوحمر.

بينما قام حي ثان المحلة الكبرى بإزالة 6 حالات تعدي في المهد وتنفيذ 4 قرارات إزالة.

أما حي أول طنطا فقد أزال دور سابع علوى مخالف بشارع مستجد، كما قام مركز ومدينة سمنود بإزالة حالة تعدى على أرض الأوقاف بمساحة 130م2.

بينما أزال مركز ومدينة طنطا شدة خشبية في المهد لسقف دور أرضى بعزبة الكوم الأخضر وشدة خشبية أخرى لدور رابع بنطاق قرية شوبر.

وفى السياق ذاته، أكد محافظ الغربية على متابعته الدورية لحملات الإزالة للتأكد من تحقيق أهدافها، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.