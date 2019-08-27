شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. تصنيف داخلى لكليات جامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تعد تصنيفاً داخلياً لأقسام وكليات الجامعة، قائما على حزمة من المعايير المشتركة بين أهم التصنيفات الدولية، مثل السمعة الأكاديمية والحوكمة، بما يؤدى لدعم المنافسة الداخلية بين الكليات والأقسام.

وأضاف، فى تصريحات، أمس، أن الجامعة كيان واحد ولها هدف واحد هو النهوض بالجامعة بشكل عام والكليات بشكل خاص وإيجاد حالة من الاستقرار الدائم، وهو ما نجحت الجامعة فى تحقيقه بشكل كبير، منبهاً إلى مواصلة الدعم لعمداء الكليات للنهوض بها.

وشدد الخشت على أن ما تم اتخاذه من إجراءات لدعم وتشجيع أعضاء هيئة التدريس فى البحث العلمى والنشر الدولى يعد الأكبر فى هذا الصدد بهدف الاستفادة من نتائج البحوث العلمية فى دعم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة، إذ تقدم الجامعة الدعم المادى للكليات لنشر بحوثها فى المجلات الدولية.