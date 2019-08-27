شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تبحث الاستثمار فى متحفى «الحضارة والمصرى الكبير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ومجموعة من المستثمرين والمطورين العقاريين، خلال اجتماع مساء الأحد، فرص الاستثمار فى المناطق المحيطة بالمتحف القومى للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط فى القاهرة، والمتحف المصرى الكبير بميدان الرماية فى الجيزة.

واستعرض الدكتور محمد الخطيب، مشروع رفع كفاءة وتطوير منطقة القاهرة التاريخية بأكملها، وتطوير شبكة الطرق المحيطة بالمتحف القومى للحضارة المصرية، وتطوير واجهات المبانى غير الأثرية، وتطوير منطقة الفسطاط وبحيرة عين الصيرة، وإنشاء كورنيش وممشى سياحى بها، وإقامة بعض الأنشطة الترفيهية، لتكون متنزهًا ومقصدًا ترفيهيًا للمواطنين والسياح.

فى سياق متصل، أعلن اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، عن افتتاح متحف آثار الغردقة خلال أكتوبر المقبل، فى أول شراكة مع القطاع الخاص لإقامة متحف آثار، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم عرض نحو ١٠٠٠ قطعة أثرية متنوعة الأحجام ومن مختلف العصور.