شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تيسيرات يُقدمها جهاز تنمية المشروعات للشباب فى حالات مُحددة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصت المادة 50 من مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، المقدم من الحكومة إلى البرلمان، على وضع عدد من التيسيرات لسداد مقابل التصرف فى الأراضى عند وجود مبرر اقتصادى، وبعد التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية.
ويستعرض ”الخليج 365” تلك التيسيرات :
1. التقسيط على المدد التى تتفق مع طبيعة القطاع المعنى.
2. تأجيل بدء السداد لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط.
3. منح أجل لسداد الأقساط المتأخرة دون اقتضاء عائد أو بعائد مخفض.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 تيسيرات يُقدمها جهاز تنمية المشروعات للشباب فى حالات مُحددة.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.