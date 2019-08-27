شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مدينة الأقصر لأعمال الصيانة مساء الأربعاء والخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه سيتم قطع عن مدينة الأقصر وضواحيها، يومى الأربعاء والخميس، وذلك من الساعة 12 مساءً وحتى الساعة 6 صباحاً نظرا لقيام الشركة بعمل صيانة لغرف المحابس وتعديل خطوط الطرد للطلمبات بمحطتى مياه الاقصر الشرقية والغربية. وناشدت الشركة ، كافة المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز والجهات الحكومية المختلفة تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن 125 - أو أرقام 01147999752 – 0952282406، وذلك فى حال طلب سيارات مياه أوفى حال حدوث أى طارئ.

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