شكرا لقرائتكم خبر عن دورات للنخالين وسحب عينات لمكافحة سوسة النخيل الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل مركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء فى مناطق زراعة النخيل الاقتصادية ، من خلال معهد وقاية بحوث النباتات الجهة المنفذة، بالاشتراك مع باحثين من معهد بحوث البساتين والمعمل المركزى للنخيل، وقطاع الإرشاد، والإدارة المركزية لمكافحة.

وكشف تقرير وزارة الزراعة، أن الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل تقوم حاليا بتنظيم الحقول الإرشادية فى الواحات البحرية الداخلة، ويتم إجراء أول دورتين لتدريب النخالين فى شهر سبتمبر القادم فى وحدة تدريب النخالين بالمركز الارشادى بالواحات، والتى وافقت وزارة الزراعة على إنشائها بعدما لوحظ عدم المام النخالين بالواحات البحرية بالعمليات البستانية والمكافحة بطريقة سليمة .

وأكد الدكتور محمد كمال عباس رئيس الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، إن الحقول الارشادية تضم ترقيم النخيل وعلاج النخيل المصاب وتقويس وتكيس العذوق، والاستمرار فى متابعة هذة الحقول من الإصابة بالآفات وسوسة النخيل الحمراء، واطلاق طفيل التربكوجراما لمكافحة افات الثمار، كذلك رش عدد الحقول بالمبيدات وأخذ عينات لتحليل فى شهر سبتمبر لتحديد الفترة التى يتم التوقف فيها عن استخدام مبيدات قبل الحصاد.

كانت الحملة القومية للنخيل، بدأت باخذ عينات عشوائية لرصد متبقيات مبيدات فى الحقول غير إرشادية تم زيادة حقول إرشادية فى واحات الى 10حقول والحقول 4 التى تم زيادتها ومتابعة الاصابة فى مساحة 250 فدان لتحديد نسبة الاصابة الحقيقية ، كما يتم اجراء عمليات المكافحة المتكاملة فقط لسوسة النخيل ، وتم اجراء 17دورة تدريبية ويشارك فى تنفيذها الدكتور احمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات (الجهة المنفذة لحملة) مع وكيل وزارة الزراعة بالجيزة.