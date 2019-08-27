أخبار مصر | محمد عمارة لـ رئيس الوزراء: "شبح الإهمال بات متسرطن.. وحق طفل حادث البالوعة يجب أن لا يضيع"

قال محمد عمارة استشاري وخبير التسويق السياسي، إن حادث ابتلاع إحدى البالوعات للطفل يس عماد رواش أتت علينا كالصاعقة فشبح الإهمال بات متسرطن ويضيع كل مجهود يبذل لرفع شأن هذا البلد.

وأكد عمارة أن المحاسبة يجب أن تكون على نطاق المسئولية التنفيذية لأن ما حدث ليس نعم أنه قضاء وقدر ولكن هل مثل هذه الحوادث تحدث في البلدان المتقدمة فتلك الحادثة متكررة، بل وممكن أن تحدث بشكل أخر فلو نظرنا إلى أعمدة الإنارة غير المؤمنة والتي من الممكن أن تلتهم روح بريئة أو نظرنا العشوائية التي أصابت الشوارع وعدم وجود ظابط ولا رابط فيها فمن سير عكس للتكاتك وجرائم التكاتك وحوادث السير الناتجة عن تلك السير، نجد أن حادث يس ليست بعرضية بل أنها تأتي نتيجة لشبح الاهمال الذي تسرطن في شوارعنا.

وناشد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يجب إنفاذ دولة القانون ومحاسبة المقصرين فأبنائنا بات الشارع عليهم خطرا والرعب يملئ قلوب الأهالي والمقصر أصبح أمّننا لأن الجزاء لم يكن كافيا لمحاسبة تلك المقصر وكل واحد يرمي بالمسئولية على الاخر وفي النهاية تفقد اسرة مصرية فلذة كبدها فيس حقه لا يجب أن يضع يا دولة رئيس الوزراء.

وتجري الجهات الأمنية والقضائية تحقيقات موسعة في واقعة مصرع الطفل "ياسين" الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، إثر سقوطه في بالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية بمنطقة العمرانية، تحقيقات موسعة بشأن الواقعة بعد اتهام أسرة الطفل لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإهمال الذي تسبب في وفاته.

وقررت النيابة العامة عرض جثة الطفل "ياسين" 6 سنوات، على الطب الشرعي، لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة.

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وكان الطفل "ياسين" قد لقى مصرعه عقب سقوطه في بالوعة صرف صحي بمنطقة العمرانية، وتبين من خلال المعاينة والتحريات أن "بالوعة" الصرف كانت مغطاة بقطعة خشبية مما تسبب في وفاة الطفل، واستغرقت رحلة البحث عن جثته قرابة ساعة ونصف، حتى تمكنت القوات بمساعدة الأهالى من انتشال الجثة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحقيقات مستمرة.

ياسين عماد 6 سنوات، خرج مع والديه، عقب انتهاء اليوم الرياضي له في النادي، كان يتحرك بسرعة متجها إلى منزله بصحبة والديه، الطفل ترك يد والدته لمدة 4 دقائق، وبدأ يتحرك بسرعة على بعد أمتار منها، وكأنه يودع أسرته وهو يضحك ويلعب في الشارع، وأثناء سيره سقط في بالوعة صرف صحي، انتهت حياة الطفل الذي سقط في بالوعة مغطاة بغطاء خشبي، كما انتهت فرحة الأب والأم بابنهما.

الصرخات كانت في شارع فيصل، فتجمع الأهالى وحاولوا إنقاذ الطفل، وانتشال جثته ولكنهم لم يتمكنوا، أسرعوا في إخطار رجال المباحث والحماية المدنية، التي انتقلت إلى مكان الواقعة، وبدأت رحلة البحث عن الطفل "ياسين"، وتمكنوا من انتشال جثته بمساعدة الأهالي عقب مرور ساعة ونصف، هكذا سجلت تحريات المباحث، وأقوال الشهود أثناء مناقشتهم حول ملابسات الواقعة.

وحضر رجال المباحث، تحت إشراف مدير الأمن ومدير مباحث الجيزة، وأجرت القوات التحريات اللازمة بشأن الواقعة، وبدأت في مناقشة الأب حول ملابساتها، والذي أكد أن نجله كان يسير بمفرده وسقط في بالوعة الصرف، واتهمت الأسرة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإهمال الذي تسبب في وفاة ابنهم.

وأمر اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي انتقلت إلى مكان الواقعة، وتحفظت على الكاميرات القريبة التي رصدت الحادث، وناظرت جثة الطفل، وصرحت بدفنه، وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة لتحديد المسؤول والمتسبب في الوفاة، وبدأت في استجواب الأب.