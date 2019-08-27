أخبار مصر | تستخدم لنقص هرمونات الذكورة وبعض أنواع الأنيميا .. تعرف على أضرار منشطات كمال الأجسام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تستخدم لنقص هرمونات الذكورة وبعض أنواع الأنيميا .. تعرف على أضرار منشطات كمال الأجسام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر مركز المعلومات الدوائية التابع لإدارة الصيدلة بوزارة الصحة والسكان، من الإفراط في تناول منشطات كمال الأجسام الهرمونية، ولفت إلى أن هذه المنشطات تستخدم في الأساس لعلاج نقص هرمونات الذكورة وبعض أنواع الانيميا، حيث تقوم ببناء عضلات الجسم، ولكن يتم إدمانها.

وأشارت التحذيرات إلى أن المستحضرات الدوائية من منشطات كمال الأجسام الهرمونية تشمل مادة "ميثاندروستينولون - بولدينون - نادرلون – أوكساندرولون"، ومنها ما يستخدم كدهان موضوعي للجلد، أو يتم تناوله بالفم أو عن طريق الحقن.

وأكدت تحذيرات المركز أن أعراض إدمان منشطات كمال الأجسام تشمل؛ الاضطرابات النفسية والعصبية - ظهور حب الشباب والصلع - العقم - النوبات القلبية - ارتفاع ضغط الدم - السرطان - تلف الكبد.

وحذرت النشرة التحذيرية من أعراض وقف تناول المستحضر، حيث تحدث نتيجة التوقف المفاجئ عن تناول المنشطات، ومنها تغير الحالة المزاجية - فقدان الشهية - الإرهاق وعدم الراحة.

