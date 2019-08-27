شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين: الانتهاء من تطوير نادى الشاطئ العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، إن النقابة تجرى خلال الفترة الحالية مجموعة من التطويرات على نادى النقابة بالشاطئ، بمحافظة الإسكندرية، لافتا إلى أن النادى شهد تغييرات كبيرة، حيث تم تأسيس قاعات للافراح، ومناطق لممارسة الرياضة.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن عمليات التطوير شملت المصايف، فى كل المحافظات، موضحا أن النقابة العامة لديها 18 عمارة برأس البر، بواقع 216 وحدة سكنية بدمياط، تم تطوير نصفهم العام الماضى، ومن المقرر أن يتم استكمالهم خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تطوير عمارتين بمحافظة الإسكندرية.

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