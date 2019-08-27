شكرا لقرائتكم خبر عن "السكة الحديد" تعلن خصوماتها على المواد الغذائية بالقطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء إبراهيم شاهين، مدير عام الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم والخدمات الفندقية، أن الشركة تقدم خصما على كافة المواد الغذائية التى تقدمها على القطارات يصل إلى 10% على قطارات الـ vip بجانب مشروب مجانى على قطارات النوم.

وأضاف رئيس الشركة المملوكة لهيئة السكة الحديد لـ ”الخليج 365” أن الشركة تقدم وجبات يتم عملها على الطريقة المكسيكية والمجرية على قطارات النوم فقط للسياح الأجانب، كما أنها تقدم جاتوهات وتورتات لمن يطلبها من العملاء وليس لركاب القطارات خلال رحلاتها.

والشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية مسئولة عن بيع وتقديم المشروبات والمأكولات على كافة أنواع القطارات المكيفة والنوم والكافتريات والأكشاك التابعة للشركة فى محطات السكة الحديد على مستوى الجمهورية، حيث يتم تجهيز المأكولات التى تقدمها الشركة للركاب بمطبخها الكائن فى ورش السكة الحديد بالفرز بمنطقة الشرابية، وتقدم الشركة هذه الخدمات على قطارات النوم المسئولة عن إدارتها وتشغيلها وكذلك القطارات المكيفة التى تديرها هيئة السكة الحديد مباشرة.

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وتقدم الشركة بالقطارات كافة أنواع السندوتشات والبيتزات والحلويات الشرقية، حيث أعلنت على موقعها الإلكترونى كافة أنواع المأكولات والمشروعات التى تقدمها على القطارات مقترن بأسعار كلا منها، حيث تبدأ سعر الوجبة للفرد الواحد التى تقدمها بالقطارات من 45 جنيها وتزيد بناء على نوع الوجبة.