شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: جارى تصحيح امتحان الطلبة المتقدمين للالتحاق بمدرسة الضبعة النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، أنه جارى تصحيح امتحان الطلبة المتقدمين للالتحاق بمدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية، من قبل المركز القومى للامتحانات، على أن يتم إعلان نتيجة التقدم خلال الأيام المقبلة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة للعام بـ 4095 طالبًا ممن حصلوا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019.

وعقدت الوزارة، الاختبارات إلكترونيًا للطلاب المتقدمين يومى 5 و6 أغسطس 2019 بمراكز التطوير التكنولوجي بالمحافظات.

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وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن هذا العام شهد لأول مرة إتاحة خدمة جديدة للتقدم إلكترونيًا للمدرسة، للتيسير على أولياء الأمور وتفعيلاً لدور تكنولوجيا المعلومات لتقديم خدمات أفضل للمجتمع تتسم بالدقة والسرعة وعدم إهدار الوقت.

وأضاف مجاهد، إنه تم التعاون مع إدارة نظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار لإتاحة خدمة التسجيل الإلكتروني، وكذلك مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والإدارة العامة للبنية الأساسية التكنولوجية للتيسير على الطلبة الراغبين للالتحاق بالمدرسة بحيث يتم إجراء الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالمدرسة إلكترونيًا بالمحافظات.