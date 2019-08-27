بتكلفة 200 مليون جنيه.. "الزراعة": إنتاج 13 لقاحًا جديدًا للحد من انتشار الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد سعد مدير معهد الأمصال واللقاحات بوزارة الزراعة، إن المعهد نجح في إنتاج 13 لقاحًا جديدًا كان يتم استيرادها من الخارج.

وأضاف سعد لـ"الخليج 365"، أن المعهد استطاع تصدير عددًا من اللقاحات البيطرية إلى 11 دولة في أفريقيا، بالإضافة إلى الدول العربية والآسيوية، مشيرًا إلى أنه تم إنتاج 200 مليون جرعة علاجية وقائية.

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وأوضح، أنه تم تسجيل تلك الأنواع المستحدثة، وهم أصناف "سيرفاك فلو H9N2 النيوكاسل، وسيرفاك لقاح مرض الدرزي الزيتي المثبط، وسيرفاك اللقاح الثلاثي للخيول ضد التيتانوس والأنفلونزا والهربس، وسيرفاك لقاح التسمم الدموي الزيتي الرباعي للبط (ريميرﻻ)، وسيرفاك لقاح اﻻلتهاب الشعبي المعدي (كلاسيفار) H120-D274".

وأشار إلى أن التكلفة إنتاج اللقاحات بلغت 200 مليون جنيه، مؤكدًا أن اللقاحات المنتجة تتميز بكفاءتها العالية، وتساهم في القضاء على الأمراض بالحقول، وتساعد على تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وحاصلة على شهادات الأيزو 17025 وأيزو 9001.

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