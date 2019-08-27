أخبار مصر | "المالية" تعلن مزاد لبيع سيارات وبضائع وأجهزة كهربائية (تفاصيل)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المالية" تعلن مزاد لبيع سيارات وبضائع وأجهزة كهربائية (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، مزاد لبيع سيارات ماركات مختلفة وبضائع، كالتالي:

جلسة مزاد 2 سبتمبر:

لبيع سيارات وبضائع جهات حكومية ماركات هيونداي، شيفروليه، لاداد، بيجو، دودج، ميتسوبيشي، تيوتا، مازدا، فيات، فورد، وبضائع حكومية تشمل تكييف وأجهزة كمبيوتر، وثلاجة ولاب توب، وغيرها.

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جلسة مزاد 3 سبتمبر:

لبيع سيارات جهات حكومية ماركات مرسيدس، شيفروليه، ميتسوبيشي، مازدا، نيسان، هيونداي، هوندا، فيات، نصر، بيجو، وبضائع جهات حكومية تشمل قطع غيار السيارات وأجهزة كمبيوتر، وأجهزة كهربائية وغيرها.

وتطلب كراسة الشروط من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي، الدقي، وهي شرط أساسي لدخول المزاد، وتأمين دخول المزاد 10000 جنيه، ويتم دفع 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يوما.