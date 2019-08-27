شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أوباما كان ساذجًا.. والإيرانيون رائعون و"روحانى" مفاوض جيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن نظيره الإيرانى حسن روحانى، مفاوض محنك ويسعى لحل المشكلات العالقة فى بلاده، مضيفًا:"إنه يود مقابلتى لأن إيران تريد حل المشكلات، وخاصة فيما يتعلق بالديون والعائدات ونسب التضخم الكبيرة والصعب والاقتصاد الذى ينهار، ولا أتمنى لهم ذلك فالإيرانيون رائعون، وسيكون أمرًا جيدًا أن نلتقى".

وفى سياق آخر، أضاف "ترامب" خلال كلمته بمؤتمر صحفى فى ختام قمة مجموعة السبع الكبار: "الاتفاقات التى أبرمها جيدة لبلدنا، وخسرت 3 لـ 5 مليارات دولار منذ تولى منصب الرئاسة، ولا أريد أن أربح أى شيء ولا اهتم بهذه الخسائر".

وفيما يتعلق بانضمام روسيا لمجموعة السبع، قال: "بوتين كان أكثر حنكة وأذكى من باراك أوباما، وأنا اهتم ببلدى فيما يتعلق بمجموعة السبع ومن المفضل أن تكون روسيا تحت الخيمة وليس خارجها، وأعمل من أجل العالم والاقتصاد العالمى".

وواصل:" ألمانيا تعطى الملايين لروسيا ونحن ندافع عنها وهذا الأمر غير ممكن.. تم استبعاد روسيا بسبب ما حدث فى شبه جزيرة القرن خلال ولاية فترة أوباما الذى كان يساعد أوكرانيا، وقامت روسيا بضم شبه جزيرة القرم، حيث وضعت روسيا غواصتها فى تلك المنطقة وكانت غواصات قوية ولكن ليس بقوة غواصاتنا، وأوباما ضُحك عليه وكان ساذجًا، ولم يستطيع منع روسيا وهذا أمر محزن".