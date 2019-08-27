شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. قطع المياه بميت غمر ودقادوس بالدقهلية 5 ساعات لغسيل الشبكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، منطقة ميت غمر، أنه سوف يتم غسيل شبكات مدينة ميت غمر ودقادوس اليوم الثلاثاء من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا، مما سيؤدى إلى ضعف المياه. وطالبت الشركة من جميع المصالح والهيئات والأهالى أخذ الاحتياطات اللازمة تجاه ضعف المياه وقت أعمال الغسيل وتوفير اللازم لهم من المياه لحين عودة المياه مرة أخرى.

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