المباريات والحفلات والأكسجين.. الإسعاف تقرر زيادة أسعار خدماتها (نص اللائحة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قرر مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، اعتماد اللائحة المعدلة لأسعار الخدمات غير الطارئة والتعاقدات والتأمينات والأكسجين وجدول أسعار نقل الحالات غير الطارئة بين المحافظات.

وقررت الهيئة زيادة أسعار التأمينات للمرافق الخارجية، ونقل الحالات المرضية بأجر، وساعات الانتظار مع الحالات المرضية، وسيارة إسعاف المهبط في المطارات الدولية، وكذلك خدمات المصاحبة، وقيمة خدمة إيجار الأكسجين للجمهور.

وقال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، لـ"الخليج 365"، إن اللائحة القديمة سارية منذ عام 2008، وتمت مناقضة الهيئة ثلاث مرات لعدم زيادة أسعار الخدمات غير الطارئة رغم تضاعف الأسعار، وكذلك أسعار الوقود وتكلفة الخدمات بوجه عام.

وحصل "الخليج 365"، على اللائحة الجديدة لأسعار الخدمات غير الطارئة والتعاقدات والتأمينات والأكسجين وجدول أسعار نقل الحالات غير الطارئة بين المحافظات لهيئة الإسعاف.

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ومن بين الخدمات التي تم زيادتها، تأمين المنافسات الرياضية لأندية الدرجة الأولى 1500 جنيه لمدة 3 ساعات، ويضاف 500 جنيه عن كل ساعة إضافية، بجانب تأمين ومتابعة الوفود 7500 جنيه، فضلا عن 25 الف جنيه لسيارة الإسعاف في تأمين الحفلات الجماهيرية، على أن يتم تحديد عدد سيارات الإسعاف المشاركة وفقا للدراسة الاسعافية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وشددت هيئة الإسعاف على نقل الحالات الطارئة والأطفال المبتسرين وجميع الحالات المرضية بين المستشفيات الحكومية بالمجان.

كما يتم نقل الحالات المرضية غير الطارئة بين المحافظات وفقا لجدول المحافظات بقيمة 5 جنيهات لكل كيلو متر وبحد أقصى 5 آلاف جنيه.