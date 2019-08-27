أخبار مصر | 'الإعلاميين' تحذر من استخدام لقب 'إعلامي' لغير الأعضاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الإعلاميين' تحذر من استخدام لقب 'إعلامي' لغير الأعضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية، جميع العاملين في الوسائل الإعلامية، ممن لم يقننوا أوضاعهم حتى تاريخه، من استخدام لقب إعلامي، حتى لا يقع تحت المسائلة الجنائية.

جاء ذلك في بيان للنقابة، على هامش اجتماع لمجلسها، اليوم، برئاسة الدكتور طارق سعدة القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية، وبحضور كلًا من: سهام صالح وكيل أول النقابة، ومحجوب سعدة السكرتير العام، والأعضاء: خالد فتوح، ونادية مبروك، وأيمن عدلي.