أخبار مصر | 'الإعلاميين' تمنح مُهلة شهرين لتقنين أوضاع العاملين في الوسائل الإعلامية المختلفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الإعلاميين' تمنح مُهلة شهرين لتقنين أوضاع العاملين في الوسائل الإعلامية المختلفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع اليوم، مجلس نقابة الإعلامين، برئاسة الدكتور طارق سعدة القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية، وبحضور كلًا من: سهام صالح وكيل أول النقابة، ومحجوب سعدة السكرتير العام، والأعضاء: خالد فتوح، ونادية مبروك، وأيمن عدلي.

وقرر مجلس النقابة توجيه إنذارت للوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة الرسمية والخاصة، بسرعة التوجه لمقر النقابة، لتقنين أوضاع عامليها في الشُعب الخمسة التي نص عليها القانون، وهي: الإعداد، والتقديم، والتحرير، والمراسلة، والإخراج؛ حتى لا يقع العاملون في هذة الوسائل تحت طائلة القانون، وفقًا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلامين، الذي يحذر من مزاولة النشاط الإعلامي دون الحصول على العضوية أو تصريح مزاولة المهنة، وذلك في غضون شهرين من صدور هذا البيان.

وحذر مجلس النقابة، جميع العاملين في الوسائل الإعلامية، ممن لم يقننوا أوضاعهم حتى تاريخه، من استخدام لقب إعلامي، حتى لا يقع تحت المسائلة الجنائية.