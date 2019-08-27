أخبار مصر | صندوق مكافحة الأدمان التابع للتضامن يقدم مبادرة "حياة جديدة" لإقراض المتعافين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صندوق مكافحة الأدمان التابع للتضامن يقدم مبادرة "حياة جديدة" لإقراض المتعافين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة التضامن بيانًا قالت فيه، إنه يقوم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع للوزارة، بتقديم مبادرة "بداية جديدة" لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم ووصلت قيمة إجمالي القروض التي تم توفيرها للمتعافين إلى ما يقرب من 2 مليون جنيه حتى الآن.