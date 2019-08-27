شكرا لقرائتكم خبر عن الأحزاب تواصل الاستعداد لـ«المحليات» بالاجتماعات التنظيمية وتدريب القيادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأحزاب اجتماعاتها التنظيمية بأمناء المحافظات ونوابها فى البرلمان، استعداداً لخوض انتخابات مجلس الشيوخ والمحليات، وتجهيز أكبر عدد من الكوادر فى المحافظات.

ناقش الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، تقييم أداء الحزب خلال الفترة الماضية، وخطة العمل المستقبلية، فى اجتماع تنظيمى فى مقر الحزب، أمس الأول، مشدداً فى بيان للحزب على أهمية المجالس المحلية فى خدمة البنية التحتية للبلاد ودور الأحزاب فيها.

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وأشار خليل إلى أن حزبه أعد خطة لخوض انتخابات المحليات، من خلال العمل على استراتيجية تأهيل وتدريب الشباب على القيادة، وكيفية التعامل مع المواقف المختلفة والعمل على رفع درجة الوعى بالقضايا السياسية المستجدة على الساحة، حيث يعمل الحزب على إعداد كوادر لخوض انتخابات المحليات. وتابع خليل أن الحزب بدأ سلسة ندوات فى المحافظات واجتماعات مكثفة مع الأمانات لمتابعة الخطوات التى يتم اتخاذها قبل إجراء هذه الانتخابات، مع استمرار دورات لتأهيل الكوادر الشبابية للعمل المحلى والعام، لافتاً إلى أن الحزب يعمل على إعداد وتجهيز كوادر بالحزب للدفع بها فى الانتخابات والفوز فيها للمساهمة فى حل مشكلات المحليات، وسيتم الإعلان عن أسمائهم قرب انتهاء البرلمان من قانون الإدارة المحلية الجديد، والإعلان عن موعد انتخابات المجالس المحلية.

وبدأ حزب المؤتمر إعداد مدرسة الكادر السياسى، والتى تختص بتدريب نائب المحليات، وتنقسم إلى 3 مراحل، الأولى نظرية، ثم مرحلة عملية تنتهى بنموذج محاكاة، ويشمل الحضور المستوى المركزى بالحزب وبعض القيادات من المحافظات.

من جهته واصل حزب مستقبل وطن اجتماعاته التنظيمية بالمحافظات، بالاجتماع مع نواب وقيادات الحزب فى محافظة القاهرة، أمس، بالمقر الرئيسى للحزب، وذلك فى إطار اللقاءات التنظيمية الذى يعقدها الحزب.

وعقد حزب التجمع، قبل يومين، اجتماعاً لأمانته العامة، ناقش فيه استعدادات الحزب لانتخابات المحليات والبرلمان، حيث تم التشديد على أن الحزب يواصل نضاله ونشاطه خلال الفترة المقبلة على محورين، الأول مواجهة الفكر المتطرف، والثانى الاستمرار فى معركته الاجتماعية والاقتصادية فى الدفاع عن مصالح وحقوق الطبقات الشعبية والوسطى.