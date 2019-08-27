شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 19 مسؤولًا بـ«المطرية التعليمي» للتأديبية في وفاة طبيبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، 19 متهماً من العاملين بمستشفى المطرية التعليمى للمحاكمة التأديبية، وذلك لاتهامهم بالتسبب في وفاة طبيبة بقسم الأطفال بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، داخل دورة المياه الخاصة بسكن الطبيبات بالمستشفى نتيجة صعقها بالكهرباء.

كانت التحقيقات التي باشرها أحمد الشعراوى، رئيس النيابة، برئاسة المستشار عزت أبوزيد، مدير المكتب الفنى، كشفت بعد الفحص الفنى لسخان المياه الكهربائى الموجود بدورة المياه أنه يعلوه آثار صدأ شديد على هيئة خطوط غير منتظمة الشكل تشير إلى تسرب المياه للهيكل الخارجى من أعلى لأسفل وتشبع العزل الحرارى الموجود بين الهيكل الخارجى والوعاء الداخلى بالمياه ووجود تآكل شديد بمعدن الوعاء الداخلى للسخان يسمح بتكوين ثقوب دقيقة تتسرب المياه من خلالها من الداخل إلى الخارج، وأنه بفحص شمعة السخان (heater) تبين وجود تراكمات أسلاك بكميات كبيرة وتسريب المياه داخل الأنابيب الخاصة به، والمار بها التيار الكهربائى حال تشغيل السخان، وأنه يوجد فارق في الجهد بين شمعة السخان والأرض الجافة بمقدار حوالى ٩٢ فولت، وأنه عند تشغيله في ظل العيوب الفنية السابق بيانها تكون المياه المتدفقة منه والملامسة لجسد الطبيبة المتوفاة حاملة للجهد الكهربائى، ما يؤدى لحدوث صعق كهربائى لكل شخص يتلامس مع المياه المتدفقة.

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وأنه بمناظرة جثمان الطبيبة المتوفاة تبين وجود فتحة دخول التيار الكهربائى من اليد اليمنى وخروجه من الساق اليسرى.

بتشكيل لجنة فنية للانتقال إلى سكن الطبيبات بمقر مستشفى المطرية التعليمى، للوقوف على الحالة الفنية والإنشائية للسكن المذكور، برئاسة مدير الإدارة الهندسية بهيئة المستشفيات التعليمية، وبعضوية عدد من المختصين بالهيئة المذكورة، والتى قدمت تقريرها للنيابة، متضمناً أن المقر بالكامل يحتاج إلى أعمال رفع كفاءة وصيانة شاملة وترميمات، وذلك فيما يتعلق بأعمال دهانات الحوائط والأسقف والنجارة والسباكة والكهرباء، وذلك لما تلاحظ من تلف وتهالك واتساخ الحوائط والأسقف ووجود تسريب للمياه بها، وكذا تهالك الأبواب والنوافذ الخشبية وضعف دائرة الإضاءة وأعمال الكهرباء وتلف الأسلاك الكهربائية ومفاتيح التشغيل وأن دورة المياه الملحقة بسكن الطبيبات التي حدثت بها واقعة الوفاة لحقها الكثير من العيوب والتلفيات.

وكشفت اللجنة عن إهمال المسؤولين عن سكن الطبيبات بعدم تعيين أي مشرفة مسؤولة أو سجلات منتظمة لإثبات الطبيبات المقيمات والمترددات على السكن، مما سمح بتواجد الطبيبة المتوفاة بالسكن بشكل غير قانونى رغم إخلاء طرفها من المستشفى عقب انتهاء تكليفها بالعمل بالمستشفى مما يقارب الثلاثة شهور قبل الحادث.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الإهمال في أداء أعمالهم، كل في حدود اختصاصه، مما ترتب عليه عدم اكتشاف تركيب واستخدام سخان المياه الكهربائى بدورة المياه الملحقة بسكن الطبيبات بالمستشفى، وعدم تحققهم من مدى مطابقة ذلك السخان للمواصفات الفنية المطلوبة ودون اتخاذ إجراءات صيانته، مما ترتب عليه استخدامه من قبل الطبيبات بالسكن رغم ما شابه من عيوب فنية، وبما أسهم في وفاة الطبيبة المذكورة صعقاً بالكهرباء.