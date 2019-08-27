شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة»: تلقي طلبات المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت محافظة الجيزة، الاثنين، عن تلقي طلبات المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء، وفقا لأحكام القانون 17 لسنة 2019.
وقالت المحافظة في بيان: «على من يرغب في التصالح في مخالفات البناء التوجه إلى الحي أو المركز أو المدينة التابعين لها، وتقديم المستندات المطلوبة، للبدء في تقنين المخالفات قبل بدء أعمال إزالتها وانتهاء المهلة المحددة قانونا وهى الـ6 أشهر والتي بدأت 7 يوليو الماضي».
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