شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن كامل: 47 ألف سائح ياباني يزورون مصر سنويًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أيمن كامل، سفير مصر باليابان، إن طوكيو تجاوبت مع المساعي المصرية، وقامت بتخفيض تحذيرات السفر إلى مصر عام 2018، ليرتفع عدد الرحلات إلى اثنتين أسبوعيًا.

وأضاف أيمن كامل، خلال لقاء تليفزيوني: «نحاول استثمار تعاون اليابان مع مصر في إنشاء المتحف المصري الجديد للترويج للسياحة المصرية»، مشيرًا إلى أن أحداث 2011 أثرت على نسبة السياحة اليابانية إلى مصر.

وتابع: «إحصائيات 2010 سجلت زيارة 130 ألف سائح ياباني لمصر سنويا»، لافتًا إلى أن عدد السائحين المصريين وصل إلى 47 ألف سائح خلال الفترة الأخيرة.