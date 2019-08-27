شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن كامل: 47 ألف سائح ياباني يزورون مصر سنويًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أيمن كامل، سفير مصر باليابان، إن طوكيو تجاوبت مع المساعي المصرية، وقامت بتخفيض تحذيرات السفر إلى مصر عام 2018، ليرتفع عدد الرحلات إلى اثنتين أسبوعيًا.
وأضاف أيمن كامل، خلال لقاء تليفزيوني: «نحاول استثمار تعاون اليابان مع مصر في إنشاء المتحف المصري الجديد للترويج للسياحة المصرية»، مشيرًا إلى أن أحداث 2011 أثرت على نسبة السياحة اليابانية إلى مصر.
وتابع: «إحصائيات 2010 سجلت زيارة 130 ألف سائح ياباني لمصر سنويا»، لافتًا إلى أن عدد السائحين المصريين وصل إلى 47 ألف سائح خلال الفترة الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن كامل: 47 ألف سائح ياباني يزورون مصر سنويًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.