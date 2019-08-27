شكرا لقرائتكم خبر عن رد فعل بابا الفاتيكان على إعلان الإمارات تأسيس لجنة عليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوّة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي بالفاتيكان «ماتيو بروني» عن ردة فعل البابا فرنسيس على إعلان تأسيس لجنة عليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوّة الإنسانية الموقَّعة في أبوظبي وذلك في بيان رسمي صادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ونشر عبر الموقع الرسمي للفاتيكان.

وقال «ماتيو برونى» إنه عندما علم البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بخبر المبادرة المتعلِّقة باللجنة العليا التي أبصرت النور حديثًا من أجل تحقيق أهداف وثيقة الأخوّة الإنسانية للسلام العالمي والتعايش المشترك التي وقعها مع فضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر في أبوظبي في فبراير الماضي، قال: «حتى وإن كان الشر والحقد والانقسام غالبًا وللأسف هي الأمور التي تتصدر الأخبار، لكن هناك غمرٌ خفي من الخير الذي ينمو ويجعلنا نرجو في الحوار والمعرفة المتبادلة وإمكانية أن نبني مع مؤمني الديانات الأخرى وجميع الرجال والنساء ذوي الإرادة الصالحة عالم أخوّة وسلام».

وأضاف مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي بالفاتيكان في بيانه: «إنَّ بابا الفاتيكان يشجِّع عمل اللجنة من أجل نشر الوثيقة ويشكر الإمارات العربية المتّحدة على الالتزام الملموس لصالح الأخوّة الإنسانية، ويتمنّى أن تتكاثر في العالم مبادرات مشابهة».