شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان: تخصيص أراضى بمدينة السادات لإقامة مشروعات بأنشطة مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، أنه تم تخصيص 6 قطع أراضٍ بمدينة السادات، وذلك لإقامة أنشطة عمرانية وإدارية وطبية عليها بالمدينة.

وأوضح أن قطع الأراضى هى " قطعة الأرض بمساحة 20 فداناً بين المنطقتين السكنيتين (23 – 25) بجوار ميدان الهدى، لإقامة نشاط عمرانى متكامل، وقطعة الأرض بمساحة (2500 م2) بالمنطقة السكنية الرابعة، لإقامة نشاط تجاري، وقطعة الأرض رقم (10) بمساحة حوالي 813 م2 بالمنطقة السكنية الثالثة، لإقامة نشاط تجاري إداري وسكني، وقطعة الأرض بمساحة 52 فداناً، لإقامة حديقة، بنظام مقابل الإنتفاع لمدة 20 عاماً، وقطعة الأرض بمساحة 632 م2 (رقم 1) بالشريط المميز، ، لإقامة نشاط تجاري إدارى، وقطعة الارض الصناعية رقم 116 بمحور المنطقة الصناعية السابعة، بمساحة 412.5 م2، لصالح إحدى الشركات، لإقامة مشروع صناعي (مستلزمات ري حديث، وخراطيم ري سادة، وخراطيم ري بالتنقيط).

وأوضح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه تمت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض رقم (21) بمساحة اجمالية 3200 م2 بمنطقة الـ800 فدان الصناعية بمدينة بدر، بنشاط مخازن، بنظام البيع ، لإقامة مخزن لتجارة حديد التسليح والأسمنت، وتخصيص جزء من القطعة رقم (3) بمساحة حوالى 25 ألف م2 بمدينة العاشر من رمضان، لإقامة تشوينات قطع غيار للسيارات، وتخصيص جزء من القطعة رقم (3) بمساحة 27537 م2 بمدينة العاشر من رمضان، لإقامة تشوينات.