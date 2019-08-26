شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر باليابان يكشف أهمية مؤتمر «تيكاد 7» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف أيمن كامل، سفير مصر باليابان، أهمية مؤتمر «تيكاد» 7 الذي ينطلق بعد غد باليابان، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال كامل، خلال لقاء تليفزيوني، إن «اليابان من أكثر الدولة المانحة، وتعد أوائل الدول الصناعية الكبرى التي دخلت في علاقة تعاون تنموي مع الدول الإفريقية».
وتابع: «مؤتمر التيكاد يتميز بتولي القارة الإفريقية ملكية المبادرة وإدارتها بمشاركة المنظمات الدولية المختلفة، وبعض الجهات اليابانية»، مشيرا إلى أن النسخة الحالية لمؤتمر التيكاد تشهد لأول مرة مشاركة القطاع الخاص في اجتماعاتها.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير مصر باليابان يكشف أهمية مؤتمر «تيكاد 7» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.