شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر باليابان يكشف أهمية مؤتمر «تيكاد 7» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف أيمن كامل، سفير مصر باليابان، أهمية مؤتمر «تيكاد» 7 الذي ينطلق بعد غد باليابان، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال كامل، خلال لقاء تليفزيوني، إن «اليابان من أكثر الدولة المانحة، وتعد أوائل الدول الصناعية الكبرى التي دخلت في علاقة تعاون تنموي مع الدول الإفريقية».

وتابع: «مؤتمر التيكاد يتميز بتولي القارة الإفريقية ملكية المبادرة وإدارتها بمشاركة المنظمات الدولية المختلفة، وبعض الجهات اليابانية»، مشيرا إلى أن النسخة الحالية لمؤتمر التيكاد تشهد لأول مرة مشاركة القطاع الخاص في اجتماعاتها.