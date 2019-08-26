شكرا لقرائتكم خبر عن تغير كبير.. عصام حجي ينشر فيديو لكوكب الأرض من الفضاء بعد «حرائق الأمازون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر الدكتور عصام حجي، العالم في وكالة ناسا الأمريكية، صورة لقمر NASA «أكوا» لانتشار غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من حرائق الأمازون. وأضاف حجي، في حسابه على «تويتر»، مساء الاثنين: «إذا كنت تعتقد أنك تعيش في جزيرة معزولة عن هذه الكوارث فأنت مخطئ لأنك تتنشق الآن هذه الغازات، وأنت تقرأ هذه الرسالة، تكلفة القمر العلمي 2% من قيمة صفقات التسليح في المنطقة العربية في 2018 و2019».

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