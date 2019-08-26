شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعدل مواعيد قطارات خط "القاهرة ـ منوف ـ طنطا" بداية سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت هيئة السكة الحديد الدفع بـ 4 قطارات جديدة ومد مسير قطارين آخرين على خطى القاهرة ـ منوف ـ طنطا والعكس ابتداء من أول سبتمبر، استعدادا للعام الدراسى المقبل وخدمة أهالى خط منوف للحد من ظاهرة التكدس الموجودة على هذا الخط.

وتشمل القطارات التى سيتم الدفع بها قطارى رقمى 564 و565 بين منوف وطنطا والعكس، حيث سيقوم قطار رقم 565 من منوف الساعة 8.00 صباحا ليصل طنطا 9.10 صباحا، ويقوم قطار رقم 564 من طنطا 21.55 ليصل منوف 23.05.

كما سيتم الدفع بقطار رقم 563 من القاهرة 17.45 مساء ليصل طنطا 21.10، قطار رقم 562 يقوم من طنطا 10.50 ليصل القاهرة 14.20، بالإضافة إلى مد مسير قطارى رقمى 561 و522 على طنطا.