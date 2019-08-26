"الصحة" تحذر من بودرة مضاد حيوى مغشوشة بالصيدليات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، التابعة لوزارة الصحة والسكان، فى منشورها الذى حمل رقم «32» لعام 2019 بعنوان غش تجارى من بودرة للمضاد الحيوى، وأوضحت الإدارة أن اسم المستحضر «Wouncure topical powder 10 gm»، إنتاج إحدى شركات الأدوية .
وشددت الإدارة على ضرورة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من كافة التغشيلات المنتجة بعد تاريخ مارس 2017 .
وشددت الإدارة على نشر هذا المنشور على جميع المستشفيات العامة والخاصة الواقعة فى نطاق المحافظة مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية فى حالة عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات وضد الجهة الموردة فى حالة وجود تلك الفواتير وإفادتنا بما تم.
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