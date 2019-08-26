شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد جمال يشارك فى احتفالية المتعافين من تعاطى المخدرات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد جمال ، فى احتفالية المتعافين من تعاطى المخدرات بتقديم مجموعة من الاغانى لدعمهم خلال ختام فاعليات ختام الدورى الرياضى للمتعافين من تعاطى المخدرات .
جاء ذلك خلال فاعليات ختام الدورى الرياضى للمتعافين من تعاطى المخدرات، بحضور وزيرى التضامن الاجتماعىّ و الشباب والرياضة ، وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى .
وستقوم وزيرة التضامن الاجتماعى ووزير الشباب بتسليم كأس البطولة للفريق الفائز بعد انتهاء فعاليات الدورى الرياضى للمتعافين من تعاطى المخدرات ،الذى أطلقه الصندوق
كانت هذه تفاصيل خبر الفنان أحمد جمال يشارك فى احتفالية المتعافين من تعاطى المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.