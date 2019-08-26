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الفنان أحمد جمال يشارك فى احتفالية المتعافين من تعاطى المخدرات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد جمال ، فى احتفالية المتعافين من تعاطى المخدرات بتقديم مجموعة من الاغانى لدعمهم خلال ختام فاعليات ختام الدورى الرياضى للمتعافين من تعاطى المخدرات .

 

جاء ذلك خلال فاعليات ختام الدورى الرياضى للمتعافين من تعاطى المخدرات، بحضور وزيرى  التضامن الاجتماعىّ و الشباب  والرياضة ، وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى . 

 

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وستقوم وزيرة التضامن الاجتماعى ووزير الشباب بتسليم كأس البطولة للفريق الفائز بعد انتهاء فعاليات الدورى الرياضى للمتعافين من تعاطى المخدرات ،الذى أطلقه الصندوق

 

 

 

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