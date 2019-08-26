شكرا لقرائتكم خبر عن كسر ماسورة مياه بشارع فى العمرانية بالجيزة والحى يدفع بفرق الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد شارع سيد صالح المتفرع من شارع مستشفى الصدر بالعمرانية، فى محافظة الجيزة كسر ماسورة مياه قطر 100 ملم ما أدى إلى غرق الشارع وغلق المياه المغذية للخط، وقطع المياه عن الشارع.

وتجرى الآن أعمال الصيانة، للكسر، كما دفع حى العمرانية بسيارة لشفط المياه وحفار للكشف عن مكان كسر الماسورة لإصلاحها، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.