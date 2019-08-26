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شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 6 مراكز للدروس الخصوصية فى حملة بمنشأة القناطر بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الأجهزة التنفيذية مركز ومدينة منشأة القناطر بالجيزة، برئاسة اللواء حسين لبيب، حملة مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية، ضمن الاستعدادات للعام الدراسى، بالتنسيق مع الإدارة التعليمية.
وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 6 مراكز للدروس الخصوصية وتحرير محاضر للقائمين عليها، وإبلاغ الادارة التعليمية بأسماء مدرسين تابعين للإدارة يعملون بالمراكز لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وفى سياق آخر، شهد رئيس مركز ومدينة منشأه القناطر، اليوم جلسة المزاد العلنى على تأجير معدية أفراد وسيارات نطاق المركز على الرياح البحيرى قرية ابو غالب.
غلق مراكز للدروس الخصوصية بمنشأة القناطر (2)
غلق مراكز للدروس الخصوصية بمنشأة القناطر (3)
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