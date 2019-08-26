المشدد 7 سنوات لـ 8 متهمين بالاستيلاء على أموال صندوق دعم الطيارين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره ، بالسجن المشدد 7 سنوات لمدير الحسابات لدعم أطقم الضيافة الجوية بشركة مصر للطيران، و7 آخرين بتهمة الاستيلاء على أموال صندوق دعم الطيارين، وإلزامهم بالرد والغرامة لكل منهم بمبلغ 2 مليون و250 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي.

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول للنيابة، قيام الأول "بهاء. ص" مدير الحسابات لدعم أطقم الضيافة الجوية بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال صندوق دعم الطيارين، حيث سهل لباقي المتهمين الاستيلاء على أموال الصندوق.