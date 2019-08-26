"إخلاء سبيل طفلة العياط وضبط قاتل مُسنة حدائق القبة".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365)

شهد الشارع المصري، على مدار اليوم الإثنين، العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم الخليج 365 فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

ضبط مقاول هارب من غرامات بـ ٤ ملايين و٨٠٠ ألف جنيه في الشرابية

تمكن المقدم أحمد الكيلاني، رئيس مباحث قسم شرطة الشرابية، من ضبط "ربيع. ا" مقاول، مطلوب التنفيذ عليه في قضايا حبس جزئي صادرة ضده في قضايا بناء بدون ترخيص؛ بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت ٤ ملايين و٨٠٠ ألف جنيه.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، أقر بصحة الأحكام.

تأييد إخلاء سبيل 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بتدابير احترازية

رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، استئناف نيابة أمن الدولة العليا، على قرار إخلاء سبيل 3 متهمين، بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، في اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

23 سبتمبر.. الحكم على 9 متهمين بقضية "فساد القمح"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار علي الهواري، تأجيل محاكمة 9 متهمين بقضية "فساد القمح"، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية قدرت بـ 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيهًا، والمملوكة للشركة العامة للصوامع والتخزين، إلى جلسة 23 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

دافعت عن نفسها بسكين فطعنها به.. ضبط عاطل قتل مُسنة في حدائق القبة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل بتهمة قتل مُسنة داخل شقتها بحدائق القبة.

بدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ تلقاه قسم شرطة حدائق القبة يفيد انبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق، فتم العثور على سيدة 73 سنة وبعثرة في محتويات الشقة.

وكشفت التحريات وتفريغ الكاميرات أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بغرض سرقة الضحية بعدما علِم بسكنها بمفردها.

"أنا عايز أموت".. تفاصيل انتحار شاب داخل مستشفى الصدر بالعباسية

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل انتحار شاب داخل مستشفى الصدر بالعباسية خلال محاولة أهله إخضاعه للعلاج بعد تدهور صحته.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، اليوم الإثنين، إن المتوفى كان مدمنًا للمواد المخدرة وحالته النفسية سيئة، مضيفًا أنه بعد دخوله المستشفى وصعوده للدور الأول ظلَّ يردد عدة كلمات منها "أنا عايز أموت"، ثم قفز من الطابق الأول فأصيب على إثر ذلك بكسور وكدمات خطرة.

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تناول المخدرات احتفالًا بالإفراج.. وفاة مسجون بحجز مصر القديمة

صرّحت نيابة مصر القديمة، بتشريح جثة مسجون توفيّ داخل حجز مصر القديمة لبيان أسباب الحادث وملابساته، وتسليمه لذويه لدفنه.

بدأت تفاصيل الواقعة بتحرير قسم شرطة مصر القديمة محضرًا بوفاة مسجون 22 سنة داخل الحجز نتيجة تناوله مواد مخدرة مُهرّبة احتفالًا بخروجه من السجن صباح يوم الحادث.

مناظرة النيابة أظهرت عدم وجود إصابات ظاهرية في جسد المتوفى، ورجحت عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

إخلاء سبيل "طفلة العياط" في اتهامها بقتل سائق حاول اغتصابها

قررت محكمة أكتوبر الكلية، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل "أميرة"، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، المتهمة بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها بمنطقة العياط جنوب الجيزة، بكفالة 10 آلاف جنيه.

وقررت المحكمة تجديد حبس المتهمين الآخرين في ذات القضية 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

بعد مأساة "طفل الطالبية".. مباحث الجيزة تلاحق لصوص البالوعات

في أول رد فعل من أجهزة الأمن على واقعة "طفل الطالبية"، وجه اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، رجال المباحث بتكثيف الدوريات الليلية بمختلف القطاعات، والتصدي للخارجين على القانون.

ولقي طفل مصرعه أمس الأحد، إثر سقوطه داخل بالوعة صرف بدون غطاء، أمام نادي الطالبية الرياضي، وتم انتشال الجثة بواسطة رجال الإنقاذ النهري.

تأييد حبس رئيس حي مصر القديمة السابق 45 يومًا بتهمة الرشوة

أيدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الإثنين، قرار حبس تجديد حبس رئيس حي مصر القديمة، ومتهم آخر (وسيط) 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بتلقي رشوة مالية قدرها 2 مليون جنيه.

وكان المتهمان قدما استئنافًا على قرار حبسهما، وتم رفضه من قبل المحكمة.

تأجيل محاكمة 555 متهمًا في "ولاية سيناء 4" لجلسة 2 سبتمبر

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ "ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، لجلسة 2 سبتمبر؛ بدون انعقاد لتعذر حضور الشاهد.

وضمت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.