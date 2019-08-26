8 مصابين في انقلاب ميكروباص بالدائري الإقليمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدائري الإقليمي، اليوم الاثنين.

تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من الخدمات المعنية بالطريق بوقوع حادث قبل بوابة حلوان ووجود مصابين.

المعاينة الأولية أشلرت إلى أنه في أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى انقلابها وإصابة 8 من مستقليها، جميعهم يقيمون بمحافظة بني سويف.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الصف المركزي، وحالتهم الصحية مستقرة، ويخضعون للملاحظة تحت إشراف طبي.