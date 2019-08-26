ضبط مقاول هارب من غرامات بـ ٤ ملايين و٨٠٠ ألف جنيه في الشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكن المقدم أحمد الكيلاني، رئيس مباحث قسم شرطة الشرابية، من ضبط "ربيع. ا" مقاول، مطلوب التنفيذ عليه في قضايا حبس جزئي صادرة ضده في قضايا بناء بدون ترخيص؛ بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت ٤ ملايين و٨٠٠ ألف جنيه.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، أقر بصحة الأحكام.

تم تحرير المحضر اللازم وأحاله العميد أحمد صفوت، مأمور قسم شرطة الشرابية، إلى النيابة العامة.