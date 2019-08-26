"منارة للتنوير".. إعادة افتتاح مكتبة البحر الأعظم بعد توقف 8 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أعادت وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الاثنين، افتتاح مكتبة البحر الأعظم بالجيزة بعد تطويرها وتجديدها، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 8 سنوات.

وقالت وزيرة الثقافة- خلال الافتتاح- إن كل منارة ثقافية يتم إنشائها أو يعاد تشغيلها تعد معادلا موضوعيًا لبناء إنسان وهدم فكرة متطرفة، مؤكدة أن مسيرة إثراء البنية الثقافية في مصر مستمرة وتأتى مكتبة البحر الأعظم بمحافظة الجيزة بمثابة منارة للتنوير.

وشددت الوزيرة، على ضرورة إعداد برنامج أنشطة يتماشى مع طبيعة المكتبة ويناسب الكثافة السكانية الضخمة الملاصقة لها، ووجهت الشكر لأسرة الناقد الراحل علي أبو شادي لإهدائهم المكتبة الخاصة به لتكون إحدى مكونات المكتبة العامة التي تضم أيضًا 100 كتاب بطريقة برايل في مختلف ألوان المعرفة إلى جانب الأعداد التي تم إصدارها من مجلة قطر الندى للمكفوفين وغيرها من كنوز إبداعات الفكر الإنساني.

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من جانبه ثمن محافظ الجيزة، إعادة افتتاح المكتبة لما تمثله من متنفس ثقافي وفني لأهالي الجيزة والتي تخدم عددًا من الأحياء التي تضم كتلة سكانية ضخمة، موضحًا أن المحافظة تقدم كل الدعم لها لأداء دورها التنويري كساحة معرفية وفكرية.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن المكتبة متوقف العمل بها منذ عام 2011 وتم تخصيصها لهيئة قصور الثقافة عام 2014 وبدأ العمل على تطويرها في 2016 وتبلغ مساحتها الكلية 3000 متر مربع، ويشغل المبنى 370 متر مربع منها والباقي مساحات خضراء وتتكون من ثلاثة طوابق ويضم بهو المدخل، قاعة لمعارض الفنون التشكيلية، مكتبة طفل تضم حوالي 2000 كتاب.

كما تضم قاعة سينما صيفية، وكشك موسيقى، وقاعة تكنولوجيا المعلومات ومكتبة عامة تضم حوالي 7500 كتاب في مختلف المعارف والعلوم والآداب، ويضم الطابق الأخير مسطح مكشوف للأنشطة الثقافية المفتوحة، مشيرًا إلى الانتهاء من إعداد برنامج فكري وثقافي وفني يخدم كل الفئات العمرية خاصة الشباب والأطفال.