محافظة القاهرة: انتهاء بعض إجراءات تطوير طريق سير المومياوات إلى متحف الحضارات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أنه جرى إنجاز العديد من إجراءات تطوير طريق خط سير المومياوات التى يتـم نقلها من المتحف القومى إلى متحف الحضارات بالفسطاط بحي مصر القديمة.

وأشار فؤاد في تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه تم طلاء 75 عقارا يمين ويسار مسجد عمر بن العاص باتجاه كورنيش النيل، كما تم طلاء 5 فواخير.

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وقال إنه بالنسبة لأعمال النظافة والتشجير فقد تم زراعة 150 شجرة وتقليم الأشجار بالجزيرة الوسطى ودهان الأسوار الحديدية ورفع مخلفات القمامة من شارع الفسطاط وتركيب سور من الصاج أعلى كوبرى العاشر بطول 35 م كساتر للعقارات، بالإضافة إلى صب 1000 بلدورة من الخرسانة يمين ويسار الطريق المؤدى لمتحف الحضارات ، وجارى استمرار باقي الأعمال .

من جهة أخرى، وحرصا منه على حياة المواطنين وسلامتهم، طالب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية برفع كفاءة وتأهيل منزل بمنطقة الهضبة الوسطى بشارع الجامعة بحي المقطم وسرعة الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت والتأكد من سلامة الطريق.

يذكر أن الحي سبق وأن بدأ أعمال السند الجانبى لحافة الطريق بعد إصلاح خط مياه 600 م حيث تم عمل مصاطب لحافة الطريق تمهيدا لأعمال معالجة الشروخ والتصدعات الناتجة عن تسرب المياه، كما قام الحي برفع الإشغالات ونظافة الهضبة الوسطى ورفع كفاءة عدد من المناطق، بالإضافة إلى الشوارع الجانبية ومنطقة الـ70 فدان.