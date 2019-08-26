مساعد "المجتمعات العمرانية" يتفقد المشروعات المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشروعات المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة من مسئولي الهيئة لسير الأعمال والمشروعات المختلفة بالمدن الجديدة.

ذكر بيان لوزارة الإسكان اليوم الاثنين، أن المهندس كمال بهجات، التقى مسئولي الشركات المُنفذة للمشروعات المختلفة بالمدينة للتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، والالتزام بأعلى جودة في التشطيبات، مؤكدًا أن مدينة المنصورة الجديدة، تُعد من أهم مدن الجيل الرابع الجاري تنفيذها حاليًا، ومن أهم المدن على ساحل البحر المتوسط.

وتفقد مساعد نائب رئيس الهيئة، ومرافقوه، إحدى الفيلات التي يتم تشطيبها، حيث إنه جار تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، تضم 2103 وحدات سكنية، وكذا منطقة الكورنيش المطل على البحر المتوسط، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الكورنيش الشرقي بطول 800 متر، بينما وصلت نسبة تنفيذ الكورنيش الغربي بطول 1400 متر إلى 55%.

كما تفقد المهندس كمال بهجات، ومرافقوه، الوحدات السكنية الجاري تنفيذها بمشروعات "سكن مصر" للإسكان المتوسط، و"JANNA" للإسكان الفاخر، وأعمال تنفيذ الطرق وأعمال الزراعة المختلفة بالمدينة.​