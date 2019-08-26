شكرا لقرائتكم خبر عن والدة هانيا مورو: «ربنا وفقها.. وأضافت 4 ميداليات ذهبية في السباحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت ناهد عبدالناصر، والدة السباحة المصرية هانيا مورو، عن سعادتها البالغة بعد تألق ابنتها في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب وفازت بأربع ميداليات ذهبية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في نشرة «أخبار TeN»، الذي يُعرض على شاشة «TeN».

وقالت «عبدالناصر» إن ابنتها هانيا تُمارس رياضة السباحة منذ أن كان عمرها 11 سنة، وشاركت في عدد من مسابقات السباحة على المستوى المحلي، وعندما بلغت من العمر 13 سنة شاركت في مسابقات على المستوى العربي والإفريقي، كما شاركت في عدة بطولات دولية بعد ذلك وشاركت في بطولتي عالم.

وأوضحت أن هانيا مورو شاركت في البطولة الإفريقية في الجزائر العام الماضي، وحصلت على 6 ميداليات متنوعة، مضيفة: «السنة دي ربنا وفقها وحصلت على 4 ميداليات ذهبية في السباحة أضافت ليها وللبعثة وللدورة بشكل كبير».