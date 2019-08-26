شكرا لقرائتكم خبر عن والد لاعبة منتخب مصر للكاراتيه: ابنتي حصلت على الميدالية الفضية بفضل الدولة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب سيد محمود، والد لاعبة منتخب مصر للكاراتيه، رضوى سيد، عن سعادته البالغة بحصول ابنته على ميدالية فضية أضيفت لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، وذلك خلال مداخلة هاتفية في نشرة «أخبار TeN»، التي تُعرض على شاشة «TeN».

وقال «محمود» إن ابنته تلعب كاراتيه منذ أن كان عمرها 6 سنوات، وحصلت على بطولات العالم ثلاث مرات، كما حصلت على بطولات إفريقية وعربية، مضيفًا: «ماشية في الموضوع ده كويس والحمد لله رب العالمين».

وأشار إلى أن ابنته تّلعب باسم منتخب مصر وليس باسمها فقط، ودائما ما تتواجد داخل معسكرات تابعة للمنتخب من أجل تأهيلها وتدريبها، مضيفًا: «المدربون هناك ماشيين معاها في التدريب كويس وبيمرنوها كويس جدا، والمدربين هناك ذو كفاءة عالية جدا، والحمد لله على حصولها على الميدالية الفضية في دورة الألعاب الإفريقية ده بفضل ربنا وبفضل الدولة المصرية ودعمها للشباب».