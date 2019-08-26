شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل الصين يشارك بحفل ختام المعسكر الدولي المصري الصيني الأول بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، و«جاو لى يينج» قنصل عام الصين، الحفل الختامي للمعسكر الدولى المصري الصينى الأول الذي نظمته كلية الآداب تحت عنوان «My Summer Camp Story»، وذلك بمقر القنصلية الصينية بالإسكندرية، بحضور الدكتور أحمد سعد، عميد كلية التربية الرياضية للبنين، والدكتور سامح الأنصاري، وكيل كلية الآداب، والدكتورة سهام القارح، المشرف على قسم اللغة الصينية، والعديد من وسائل الإعلام المصرية والصينية.

وفي كلمته، أكد الدكتور هشام جابر أن المعسكر يعد تجربة فريدة من نوعها كونه أول معسكر دولى تنضم الصين فيه على مستوى الجامعات المصرية، ويعكس التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة العلمية والثقافية والتجارية.

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الحفل الختامي للمعسكر الدولى «المصري – الصينى»

وأشار إلى أن المعسكر ضم خلال فترة انعقاده الطلاب المصريين الدارسين للغة الصينية، ووفر لهم البيئة والمناخ الطبيعى للغة الصينية باستضافة الطلاب الصينين وإقامة الأنشطة الثقافية والرياضية وخلق جو من الألفة والصداقة بين الطلبة المصريين والصينين على أرض مصرية، مما أتاح لهم فرصة تبادل الثقافات والمهارات اللغوية والخبرات التعليمية وشجع المصريين على معرفة ثقافة وعادات وتقاليد الشعب الصيني من خلال انشطة المعسكر.

وأكد جابر على أهمية الاتفاقيات التي وقعتها جامعة الإسكندرية مع عدة جامعات صينية، والتى تؤكد دور مصر في تعزيز دورها في مبادرة الحزام والطريق من خلال توقيع اتفاقيات مع الصين في كافة المجالات لتصبح محورا هاما في هذا المشروع، وأيضاً مع مبادرة الرئيس السيسى لدعم مشروع تنمية محور قناة السويس الجديد والذى يتضمن إقامة كيانات صناعية ولوجيستية تخدم السفن والحاويات المارة عبر القناة، مما يتطلب إقامة مشروع مشترك يربط بين قناة السويس ومبادرة الحزام الاقتصادى لطريق الحرير.

الحفل الختامي للمعسكر الدولى «المصري – الصينى»

وفى ختام كلمته، وجه نائب رئيس الجامعة الشكر لقنصل الصين على استضافته ذلك الحدث، مؤكدا على عمق العلاقة بين مصر والصين وبالأخص بين مدينتى الإسكندرية وشنجهاى.

وأكدت جاو لى يينج في كلمتها أن هذه التجربة تهدف إلى تقوية العلاقة بين الشعبين المصري والصينى.