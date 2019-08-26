شكرا لقرائتكم خبر عن لتوفير المستلزمات المدرسية.. «الداخلية» تطلق المرحلة التاسعة من «كلنا واحد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، انطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة كلنا واحد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

وقالت الداخلية في بيان، الاثنين، إنه «انطلاقاً من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد، فقد قامت الوزارة باتخاذ جميع الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة كلنا واحد للمستلزمات والأدوات المدرسية اعتباراً من الثلاثاء 27 أغسطس، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية».

وأضافت الوزارة: «تم عقد لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية وممثلي فروع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجي ومصنعي الزى المدرسي وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسي- أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة- سيارات متحركة- معارض- شوادر) تصل إلى 276 منفذًا ثابتًا- متحركًا «بكافة المحافظات والمعلن عنها تفصيلياً على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية https://moi.gov.eg) لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة.