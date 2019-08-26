الخليج 365.. ترامب: مصر رائعة تحت قيادة السيسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع زعماء العالم على هامش قمة السبع الكبار G7، فى فرنسا. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا..

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